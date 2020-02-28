Силы ПНС обвинили ливийскую армию в массированных ракетных обстрелах Триполи

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Поддерживающие Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа формирования обвинили Ливийскую национальную армию (ЛНА) в массированных ударах по Триполи. Соответствующее заявление размещено в пятницу в Twitter на странице командования проводимой силами столичного кабмина операции "Вулкан гнева".

По его данным, ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара обстреляла утром главный город страны порядка 60 ракетами из систем залпового огня "Град". Отмечается, что под удар попали единственный действующий в Триполи международный аэропорт Митига, его окрестности и ряд жилых районов столицы. При этом сторонники ПНС сообщают об одной женщине, получившей ранения при попадании в ее дом реактивного снаряда. Вслед за атакой поступала информация о том, что воздушная гавань вновь приостановила работу из-за повреждений на взлетно-посадочной полосе, перенаправив все рейсы в Мисурату.

Между тем, как заявил новостному порталу Afrigate News представитель ЛНА Халед аль-Махджуб, целью ударов была военная инфраструктура обосновавшихся на прилегающей к аэропорту авиабазе турецких войск. В частности, по его словам, турки превратили его в перевалочный пункт для переброски оружия и наемников, а также плацдарм для атак на хафтаровцев при помощи беспилотников. По имеющейся информации, в обстрелах были уничтожены две недавно поставленные Анкарой радиолокационные станции и казармы турецких военнослужащих и экспертов, отвечающих за управление БЛА. Ранее хафтаровцы уже бомбили Митигу в ночь со среды на четверг. В последующих комментариях армии также указывалось, что их целью был оперативный штаб беспилотной авиации турков, и, как утверждал аль-Махджуб, в бомбардировках были убиты от семи до десяти "захватчиков" (турецких военнослужащих).

18 февраля ЛНА подвергла ударам морской порт Триполи, в результате которого, как сообщалось, была уничтожена партия вооружений и техники, доставленная турецким грузовым судном для группировок, поддерживающих столичное правительство. Поступала информация о гибели в результате этой атаки трех высокопоставленных турецких офицеров, в том числе в звании генерала и их переводчика-сирийца. Позднее во время одного из выступлений президент Турции Тайип Эрдоган впервые признал гибель военнослужащих страны в Ливии.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу, а ПНС в ответ мобилизовало все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве.