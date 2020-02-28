В Турции заявили, что продолжают настаивать на отводе сирийских войск в Идлибе

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Турция продолжает настаивать на том, чтобы сирийские войска в Идлибе вернулись на позиции, оговоренные в сочинском меморандуме. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства иностранных дел Турции по итогам переговоров с российской стороной в Анкаре.

"Турция подчеркнула необходимость немедленного установления постоянного режима прекращения огня, снижения напряженности и отвода сил режима [президента Сирии Башара Асада] к границам сочинского меморандума", - отмечается в коммюнике.

Согласно утверждениям МИД Турции, "сегодняшние переговоры были проведены по запросу российской стороны".

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в турецком министерстве, на этом этапе переговоры РФ и Турции в Анкаре завершились, российская делегация возвращается в Москву.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в российской столице. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Анкара не получила желаемого результата от переговоров. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в свою очередь не исключил, что "в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов". Третий раунд переговоров стартовал в турецкой столице 26 февраля.