США ввели санкции против бывшего губернатора мексиканского штата

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении бывшего губернатора мексиканского штата Наярит Роберто Сандовала Кастаньеды из-за обвинений в коррупции. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Сегодня я объявляю о введении санкций в отношении бывшего губернатора мексиканского штата Наярит Роберто Сандовала Кастаньеды за причастность к коррупции в больших размерах, - отмечается в тексте. - Находясь на своей должности с 2011 по 2017 год, он присвоил себе государственные активы и получал взятки от наркокартелей в обмен на покровительство и информацию".

"Санкции вводятся на основании статьи 7031 (с) закона "Об ассигнованиях и иностранных операциях". Согласно статье, лицам, прямо или косвенно замешанным в коррупции, и их семьям будет отказано в получении виз США", - говорится в заявлении.