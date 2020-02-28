Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.

"В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные темы, в том числе последние события в Идлибе. Наш президент <...> вновь подтвердил решимость нашей страны очистить Идлиб от сил режима [президента Сирии Башара Асада], выдворив их с тех территорий, которые оговорены в сочинском меморандуме. Оба лидера договорились в ближайшее время предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе", - отмечается в коммюнике, распространенном администрацией Эрдогана.

В заявлении при этом не уточняется, о каких конкретно шагах вели речь президенты двух стран.

Ранее в Анкаре подвергли критике действия Сирии, чьи войска начали постепенно возвращать населенные пункты в Идлибе под свой контроль. Президент Турции считает, что сирийские войска должны прекратить наступление и вернуться на позиции, которые были оговорены в сочинском меморандуме. В противном случае Анкара готова применить силу, чтобы добиться этого самостоятельно.