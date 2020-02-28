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Сирийско-турецкий конфликт

МИД Сирии обвинил Турцию и Запад в поддержке террористических группировок в Идлибе

Во внешнеполитическом ведомстве арабской республики заявили, что турецкие и западные СМИ преднамеренно преувеличивают потери сирийских военнослужащих, чтобы "поднять моральных дух террористов"

ТАСС, 28 февраля. Турецкое правительство и Запад сделали ставку на террористов для осуществления своих враждебных планов, нацеленных против чаяний сирийского народа. С таким заявлением выступил в пятницу МИД арабской республики.

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"Поддержка террористических группировок в провинции Идлиб стала стратегией Анкары, которая не соблюдает обязательства, взятые на себя в соответствии с сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Сирии, переданном агентством Sana.

В нем указывается, что успешные действия сирийской армии, освободившей за несколько недель свыше 130 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, вызвали истерику в Анкаре и западных столицах. "Турецкие и западные СМИ сейчас преднамеренно преувеличивают потери сирийских военнослужащих, сражающихся с бандформированиями в районе Саракиба, с тем, чтобы поднять моральных дух террористов, которые терпят сокрушительное поражение", - отмечается в документе.

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и бригады вооруженной оппозиции, которым оказывают огневую поддержку турецкие войска, пытаются третьи сутки вернуть под свой контроль город Саракиб в провинции Идлиб.

Саракиб был освобожден сирийскими войсками 5 февраля. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары, потребовавшей от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года. Предпринятые вооруженной оппозицией при поддержке турецкой армии контратаки 11 и 20 февраля на этом участке фронта были отбиты сирийскими войсками, которые ликвидировали более 250 боевиков.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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