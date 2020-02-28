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Сирийско-турецкий конфликт

Меркель в беседе с Эрдоганом осудила удары на севере Сирии

Канцлер Германии потребовала "окончания наступательных операций сирийского режима и его сторонников"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию на севере Сирии. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Федеральный канцлер осудила безответственные нападения на турецкие подразделения и потребовала окончания наступательных операций сирийского режима и его сторонников. Обе стороны согласились, что следует согласовать новое перемирие и как можно скорее начать необходимые для этого политические переговоры", - говорится в сообщении.

Меркель "заверила президента Эрдогана в солидарности" в контексте гуманитарной поддержки перемещенных лиц в провинции Идлиб и выразила соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих, добавил Зайберт.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияГерманияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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