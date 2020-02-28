Меркель в беседе с Эрдоганом осудила удары на севере Сирии

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию на севере Сирии. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер осудила безответственные нападения на турецкие подразделения и потребовала окончания наступательных операций сирийского режима и его сторонников. Обе стороны согласились, что следует согласовать новое перемирие и как можно скорее начать необходимые для этого политические переговоры", - говорится в сообщении.

Меркель "заверила президента Эрдогана в солидарности" в контексте гуманитарной поддержки перемещенных лиц в провинции Идлиб и выразила соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих, добавил Зайберт.