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Сирийско-турецкий конфликт
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Генсек ООН назвал ситуацию в Идлибе одним из сложнейших моментов за всю историю конфликта

Антониу Гутерриш призвал все стороны отказаться от эскалации напряженности

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Ситуация в провинции Идлиб стала одним из самых тяжелых моментов за все время, в течение которого продолжается конфликт в Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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"Это один из самых беспокоящих моментов за все время сирийского конфликта, - сказал он. - В контакте со всеми вовлеченными сторонами я выступил с простым посылом: отказаться от дальнейшей эскалации". При этом генсек не уточнил, с кем именно он контактировал.

"У этого конфликта нет военного решения, - подчеркнул Гутерриш. - Настал момент дать возможность действовать дипломатии".

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Теги
СирияТурцияГутерриш, АнтониуСирийско-турецкий конфликт
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