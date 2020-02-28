Боррель сообщил, что обсудил с Лавровым Идлиб и призвал к деэскалации

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Идлибе, призвав к снижению напряженности и облегчению положения беженцев. Соответствующее сообщение глава внешнеполитической службы Евросоюза опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter .

"Говорил по телефону с министром иностранных дел России Лавровым про Идлиб и передал ему призыв к деэскалации. Подчеркнул срочную необходимость гуманитарного доступа, а также облегчения положения беженцев", - проинформировал он.

Ранее в пятницу Боррель предупредил, что ЕС готов защищать собственные интересы. "Евросоюз призывает все стороны к немедленной деэскалации и сожалеет обо всех жертвах конфликта. Евросоюз рассмотрит все необходимые меры, чтобы защитить свои интересы в сфере безопасности. Мы поддерживаем контакты со всеми заинтересованными сторонами", - заявил он.

Боррель подчеркнул, что ситуация в Идлибе может перерасти в "крупную открытую международную конфронтацию". "Она также ведет к невыносимым страданиям мирных жителей и подвергает опасности их жизни", - сказал глава дипломатии ЕС.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Президент Турции объявил после этого сирийские войска на территории арабской республики "враждебными целями", утверждая, что "совершено нападение на НАТО". Кроме того, появилась информация со ссылкой на источники, что Анкара дала указание выпустить в Европу мигрантов из Сирии. В лагерях на территории Турции сейчас находятся 3,5 млн сирийских беженцев, которых Анкара остановила на своей территории в 2016 году по договоренности с ЕС в обмен на 6 млрд евро помощи от Брюсселя.

Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы турецких ВС были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.