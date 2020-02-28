Глава МИД Украины признал, что курс на политическую изоляцию Москвы дает сбои

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что курс на международную политическую изоляцию Москвы дает сбои, в частности, ввиду согласия западных политиков на участие в Параде Победы в столице РФ. Это следует из заявления, которое министр сделал в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".

"Информация о том, что [президент Франции] Макрон едет... Нерукопожатие, как мы его называем, то, что было с самого начала войны в Донбассе, оно действительно несет потери, и это правда. И это надо признать и в наших расчетах учитывать", - сказал Пристайко.

По его словам, то, что западные лидеры ведут переговоры с Россией по разным вопросам, "говорит про постепенное размытие границ этой твердой позиции".

Пристайко также добавил, что украинские власти не изменили свое отношение к празднику 9 мая. "Позиция наша остается такой как она есть, - подчеркнул глава МИД. - Нет, мы не собираемся отмечать 9 мая".

9 мая на Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 8 мая 2015 года на Украине официально отмечают альтернативную дату - День памяти и примирения, которая привязана не к советскому празднику, а к европейской традиции отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая. В последние годы в стране запрещено использование коммунистической символики, а концепция официальных мероприятий направлена на развенчание исторических мифов, порожденных советской пропагандой.