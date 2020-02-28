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Кризис на Украине

В Киеве заявили, что Украину не устраивает приднестровский "план Козака" для Донбасса

Глава МИД страны Вадим Пристайко считает, что такой план приведет к "полной дезинтергации и станет толчком в сторону федерализации" Украины

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Украину не устраивает приднестровский "план Козака" для Донбасса, если он существует. Об этом заявил в пятницу глава украинского МИД Вадим Пристайко. Так он прокомментировал ожидания от назначения замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"Козак известен планом в Приднестровье, который закончил военное противостояние, но не способствовал реинтеграции этого государства. Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну [в Донбассе], тут же перешли ко второму этапу плана Козака", - сказал глава МИД.

Он считает, что такой план приведет к "полной дезинтергации и станет толчком в сторону федерализации" Украины.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаКризис на УкраинеПристайко, Вадим Владимирович
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