Помпео будет присутствовать при подписании соглашения с талибами о сокращении насилия

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео будет присутствовать при заключении соглашения с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о снижении уровня насилия в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома заявлении президента Дональда Трампа. Подписание соглашения запланировано на 29 февраля в столице Катара Дохе.

"Скоро по моему указанию госсекретарь США Майкл Помпео будет присутствовать при подписании соглашения с представителями "Талибана", в то время как глава Пентагона Марк Эспер выпустит совместное заявление с правительством Афганистана, - отмечается в тексте. - Если "Талибан" и правительство Афганистана будут соблюдать эти договоренности, мы откроем путь к завершению войны в Афганистане и возвращению наших солдат домой".

"Эти договоренности являются важным шагом для достижения мира в новом Афганистане, свободном от террористических организаций "Аль-Каида", "Исламское государство" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС) и других террористических групп, стремящихся нанести нам ущерб, - продолжил Трамп. - Мы призываем афганцев воспользоваться возможностью достичь мира и нового будущего для своей страны".

Глава Белого дома поблагодарил американских военных за их службу. "Мы ликвидировали и захватили многих террористов "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Мы чтим вашу работу и жертвы, которые вы и ваши семьи сделали ради американцев", - говорится в заявлении.

Дорожная карта

По сообщениям телеканала TOLO News, 29 февраля Афганистан посетят Эспер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Эспер и Столтенберг, как ожидается, озвучат в Кабуле текст декларации, в которой будут изложены обязательства США перед Афганистаном в последующем процессе мирного урегулирования в исламской республике. Вскоре после подписания соглашения предполагается провести межафганские переговоры, на которых будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны.

В Доху на церемонию также прибудет спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить американский контингент с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.