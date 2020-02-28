Госдеп сообщил, что Турция не запрашивала у НАТО помощь в связи с ситуацией в Идлибе

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Турции не просили у НАТО помощи в связи со столкновениями между турецкими и сирийскими военнослужащими в провинции Идлиб на основании пятой статьи устава альянса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга. Его слова приводит агентство Reuters .

Сотрудник внешнеполитического ведомства, в частности, заявил, что "Турция не просила НАТО задействовать пятую статью".

Дипломат подчеркнул, что США еще "не приняли решение об отправке боевых подразделений в сирийский Идлиб". Кроме того, он утверждал, что Вашингтон намерен оказать помощь Анкаре путем предоставления ей данных, а также техники.