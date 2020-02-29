Швейцария призвала возобновить поиск урегулирования в Сирии на переговорах в Женеве

ЖЕНЕВА, 29 февраля. /ТАСС/. Берн считает, что следует возобновить поиск урегулирования конфликта в Сирии за столом переговоров в Женеве. В заявлении, опубликованном в пятницу, МИД Швейцарии сообщил, что намерен донести свою обеспокоенность обострением ситуации на северо-западе САР до России, Ирана и Турции.

Внешнеполитическое ведомство выразило "большую обеспокоенность военной эскалацией на северо-западе Сирии", обратив внимание на "серьезные последствия [боев] для гражданского населения". Оно призвало все стороны конфликта "строго соблюдать международное право" и "вернуться за стол переговоров, чтобы немедленно прекратить бои". В Берне считают, что "продолжение военного наступления приводит к новым массовым перемещениям" населения.

В заявлении говорится, что Берн "регулярно призывает вовлеченные в военном отношении [в события в Сирии] государства прекратить боевые действия, гарантировать гуманитарный доступ и продолжать поиск политического урегулирования". МИД в этой связи намерен донести "обеспокоенность нынешней ситуацией до Ирана, России и Турции". Швейцария исходит из того, что только политическое решение "может положить конец страданиям сирийского населения и привести к долгосрочному миру, гарантирующему права всех".