В Таджикистане наступил день тишины перед парламентскими выборами

ДУШАНБЕ, 29 февраля. /ТАСС/. День тишины перед голосованием на очередных выборах в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон) наступил в субботу в Таджикистане. Согласно законодательству страны, вступает в силу запрет на любую агитацию.

В частности, запрещены размещение на улицах визуальной печатной продукции и выступления на телевидении, радио, в печати и интернет-пространстве.

К выборам готовы

Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана сообщила о готовности к проведению голосования. Выборы в нижнюю палату парламента проводятся в республике каждые пять лет, за период независимости - с 1991 года - это шестые парламентские выборы. Граждане выберут 63 депутатов, из которых 41 избирается по одномандатному списку, а 22 - по партийным спискам. В предвыборную гонку вступили семь партий - Народная демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.

Всего на 63 депутатских мандата претендует 241 кандидат. Помимо 65, зарегистрированных по партийным спискам, 176 баллотируются по одномандатным избирательным округам, среди них - 98 самовыдвиженцев. Отмечается увеличение числа женщин среди кандидатов - 49 человек. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, кандидатам в одномандатных округах - набрать не менее 50% голосов избирателей.

Предвыборная кампания

Агитационная кампания началась 10 февраля и, по оценкам миссии наблюдателей от стран СНГ, проходила довольно спокойно и организованно. Полемика и дебаты между кандидатами велись на телевизионных каналах и интернет-порталах. Каждой политической силе было предоставлено 40 минут бесплатного эфирного времени на радио и телевидении, 20 минут - кандидатам и их доверенным лицам. Использование дополнительного времени в эфире предлагалось за счет собственных избирательных фондов.

Вместе с тем партиям и кандидатам бесплатно было предоставлено до восьми печатных листов в государственных изданиях для публикации предвыборных программ и агитационных материалов. Для агитации в нынешней кампании активно использовались социальные сети, отмечают эксперты.

И на родине, и за рубежом

В день голосования, 1 марта, в 06:00 (04:00 мск) на территории страны откроются 3412 избирательных участков. По данным промежуточного отчета международных наблюдателей от стран СНГ, в списки избирателей включены 4,9 млн граждан Таджикистана. Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск). На территории страны образованы единый общереспубликанский избирательный округ и 41 одномандатный территориальный избирательный округ.

Для голосования соотечественников, находящихся за пределами Таджикистана, в 30 странах созданы 39 избирательных участков - в 30 посольствах и девяти консульствах. В России граждане Таджикистана смогут использовать свое избирательное право в посольстве республики в Москве, а также в генконсульствах в Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе.

Для активного участия населения в выборах был организован подомовой обход и вручены извещения. Не обошлось и без новшеств - сотовые операторы разослали СМС-оповещение с информацией о дне и времени голосования. Участки обеспечены бюллетенями на таджикском, русском, узбекском и киргизском языках. Оборудованы пандусы и кабины для инвалидов.

Наблюдение

За избирательным процессом будут следить более 230 международных наблюдателей, в том числе семь представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и 15 представителей ШОС. Также в наблюдении участвует миссия от СНГ, которую возглавляет председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По предварительным данным, миссия из 158 человек посетит около 30 избирательных округов, включая областные центры и крупные города.

Для освещения выборов аккредитацию получили 232 представителя иностранной и отечественной прессы. Экзитполы проводиться не будут.

Меры безопасности

В преддверии выборов в стране приняты дополнительные меры безопасности. С 24 февраля личный состав правоохранительных органов и силовых структур переведен на усиленный режим несения службы. В день голосования весь личный состав правоохранительных органов республики будет задействован для охраны порядка, а также для обеспечения безопасности международных наблюдателей. Пока все проходит в спокойной обстановке, никаких инцидентов не зафиксировано.