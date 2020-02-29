В ООН сообщили, что за два месяца в Идлибе погиб 351 мирный житель

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Более 350 мирных жителей погибли на северо-западе Сирии с декабря 2019 года в результате активизации там боевых действий. Такие данные привела заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией в сирийской провинции Идлиб.

"За последние два месяца погиб 351 мирный житель, - сказала она. - Большинство из этих случаев (94%) произошли на подконтрольных оппозиции территориях в результате бомбардировок проправительственных сил. В то же время 6% случаев произошли на территориях, подконтрольных правительству. Это напоминает о том, что "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная на территории РФ), которая внесена в список террористических организаций Советом Безопасности ООН, а также другие неправительственные вооруженные группы также наносили удары по населенным районам".

"Гражданское население Идлиба живет в постоянном ужасе, пытаясь укрыться от авиаударов и минометных обстрелов, - отметила Ди Карло. - Они ждут не перерыва в столкновениях. Они просят, чтобы убийства прекратились". "И мы несем ответственность за то, чтобы предпринять все, что в наших силах, чтобы прекратить насилие", - заключила представитель ООН.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.