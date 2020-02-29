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Премьер Болгарии призвал Еврокомиссию к активному диалогу с Турцией

В Анкаре усиливаются опасения относительно того, что стране придется решать проблемы с миграцией в одиночку, отметил Бойко Борисов

СОФИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов познакомил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен с итогами телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который состоялся в пятницу. Как сообщает правительственная пресс-служба, Борисов призвал ЕС продолжить активный диалог с Турцией о текущих проблемах, в том числе связанных с миграцией.

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"Премьер Бойко Борисов призвал к тому, чтобы ЕС поддерживал открытыми каналы коммуникации с Турцией и вел с ней диалог о проблемах, решения которых могут быть найдены через совместные усилия и диалог", - отмечено в сообщении.

Премьер-министр Болгарии сообщил председателю ЕК о том, что никто не выиграет от того, что в Турции усиливаются опасения относительно того, что стране придется решать проблемы с миграцией в одиночку.

Как ранее сообщала пресс-служба болгарского правительства, во время разговора Борисова с Эрдоганом обсуждалась обстановка в Сирии и ситуация с мигрантами, было отмечено, что прямой угрозы для Болгарии на данный момент нет. Между ними была достигнута договоренность о проведении в понедельник личной встречи.

Теги
БолгарияСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБорисов, БойкоПроблема нелегальной миграции в ЕвропеФон дер Ляйен, УрсулаСирийско-турецкий конфликт
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