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Сирийско-турецкий конфликт

Китай поддержал в ООН позицию РФ в отношении необходимости борьбы с террористами в Идлибе

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь подчеркнул, что искоренение террористов - это залог восстановления мира и безопасности в Сирии

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Китай считает необходимым продолжение борьбы с террористами на всей территории Сирии. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности в связи с эскалацией напряженности в сирийской провинции Идлиб.

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"Согласно докладу генерального секретаря [ООН], террористические силы регулярно наносят удары по мирным жителям, журналистам, медработникам, - сказал он. - Искоренение террористов - это залог восстановления мира и безопасности в Сирии".

Одновременно дипломат добавил, что борьба с незаконными вооруженными формированиями должна вестись с учетом норм гуманитарного права.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Теги
РоссияКитайСирийско-турецкий конфликт
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