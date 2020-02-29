В Париже задержаны 54 участника беспорядков перед концертом

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Полиция Парижа задержала не менее 54 манифестантов, пытавшихся сорвать концерт, который конголезский исполнитель Фалли Ипупа должен был дать в пятницу вечером на востоке столицы Франции. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.

"54 задержанных по состоянию на 22:00 (00:00 мск - прим. ТАСС)", - гласит короткое послание. Ранее сообщалось о 37 задержанных.

Участниками акции были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняющие исполнителя в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди и его предшественником Жозефом Кабилой.

Акция обернулась беспорядками и поджогами. По информации Euronews, из-за учиненного протестующими пожара сгорели по меньшей мере 40 мопедов, пять автомобилей и эскалатор, в трех магазинах были выбиты стекла витрин. Один из очагов возгорания находился в непосредственной близости от здания Лионского вокзала, откуда пришлось эвакуировать пассажиров.

Тем не менее, как свидетельствуют размещенные на платформе YouTube видеозаписи, протестующим не удалось помешать проведению концерта.