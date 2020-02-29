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В Париже задержаны 54 участника беспорядков перед концертом

Конголезский исполнитель Фалли Ипупа выступил в пятницу вечером на востоке столицы Франции

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Полиция Парижа задержала не менее 54 манифестантов, пытавшихся сорвать концерт, который конголезский исполнитель Фалли Ипупа должен был дать в пятницу вечером на востоке столицы Франции. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.

"54 задержанных по состоянию на 22:00 (00:00 мск - прим. ТАСС)", - гласит короткое послание. Ранее сообщалось о 37 задержанных.

Участниками акции были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняющие исполнителя в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди и его предшественником Жозефом Кабилой.

Акция обернулась беспорядками и поджогами. По информации Euronews, из-за учиненного протестующими пожара сгорели по меньшей мере 40 мопедов, пять автомобилей и эскалатор, в трех магазинах были выбиты стекла витрин. Один из очагов возгорания находился в непосредственной близости от здания Лионского вокзала, откуда пришлось эвакуировать пассажиров.

Тем не менее, как свидетельствуют размещенные на платформе YouTube видеозаписи, протестующим не удалось помешать проведению концерта.

Теги
Кабила, ЖозефФранцияКонго (ДРК)Чисекеди, Феликс
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