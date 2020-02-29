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Трамп выдвинул посла США в Норвегии на пост министра военно-морских сил

Теперь кандидатуру Кеннета Брейтвейта должен утвердить Сенат Конгресса США

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу выдвинул кандидатуру действующего американского посла в Норвегии Кеннета Брейтвейта на пост министра военно-морских сил. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Сегодня [в пятницу] президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: <...> Кеннета Брейтвейта на пост министра ВМС", - отмечается в документе. Кандидатуру должен утвердить Сенат Конгресса США.

Как сообщили в Белом доме, 60-летний Брейтвейт начал службу в ВМС США в 1984 году, ушел в отставку в 2011 году в звании контр-адмирала. Пост посла США в Норвегии он занял в феврале 2018 года.

Предыдущий министр ВМС Ричард Спенсер был отправлен в отставку в ноябре 2019 года после скандала с бывшим спецназовцем Эдвардом Галлагером, обвинявшимся в военных преступлениях во время службы в Ираке. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США встал на защиту спецназовца. В июле 2019 года суд оправдал Галлагера по большей части предъявленных ему обвинений.

Министр ВМС США - гражданская должность в Пентагоне. В его обязанности входят вопросы повседневной жизни военно-морских сил, приобретения оборудования, финансирования.

Теги
СШАИракНорвегияТрамп, Дональд
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