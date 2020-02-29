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Сирийско-турецкий конфликт

США рассматривают варианты оказания помощи Турции в связи с ситуацией в Идлибе

Вашингтон стремится предотвратить "дальнейшие жестокие действия со стороны режима Башара Асада и России", отметил госсекретарь США Майкл Помпео

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией и рассматривают варианты оказания ей помощи в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

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США "поддерживают своего союзника по НАТО Турцию после совершенного 27 февраля подлого и наглого нападения на турецкие войска в Идлибе, в результате которого погибли десятки турецких солдат", указано в документе.

"Соединенные Штаты взаимодействуют с нашими турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшие жестокие действия со стороны режима [сирийского президента Башара] Асада и России, а также облегчить гуманитарные страдания [людей] в Идлибе", - утверждает глава американской дипломатии.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают это нападение. Режим Асада, Россия, Иран и [шиитская организация] "Хезболлах" должны прекратить свои продолжающиеся нападения в Идлибе. Действия режима Асада, России, иранского режима и "Хезболлах" напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии", - полагает госсекретарь. По его версии, "нападения должны быть прекращены, гуманитарный доступ должен быть предоставлен, политическое решение должно быть достигнуто в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

"Соединенные Штаты сделают все возможное для того, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции 2254 СБ ООН, включая прекращение огня на всей территории страны, включающее Идлиб", - заключил Помпео.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияАсад, Башар ХафезПомпео, Майкл (Майк)Сирийско-турецкий конфликт
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