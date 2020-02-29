Демократы призывают администрацию США не выходить из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Старшие демократы комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил Сената США Роберт Менендес и Джек Рид призвали американскую администрацию не выходить из Договора по открытому небу (ДОН), поскольку он, по их утверждению, позволяет собирать важную информацию о размещении российских вооружений. Об этом говорится в распространенном в пятницу письме законодателей в адрес госсекретаря Майкла Помпео.

"Договор, участниками которого являются 34 страны, включая США и Россию, позволяет совершать разведывательные облеты территорий друг друга для наблюдения за развертыванием вооружений и размещением вооруженных сил", - отмечается в послании. Сенаторы считают, что документ обеспечивает США, их союзников и партнеров ценной информацией о российской деятельности, в том числе якобы и на территории Украины.

"За последние 17 лет США в три раза чаще совершали полеты над Россией, чем Россия над США. Договор служит ключевой мерой выстраивания доверия", - полагают сенаторы. По убеждению Менендеса и Рида, полеты над Украиной "демонстрируют приверженность европейской безопасности" и якобы помогают собирать доказательства "российской агрессии".

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская администрация пока не приняла окончательное решение по поводу дальнейшего участия в ДОН. Газета The Wall Street Journal 27 октября 2019 года сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором излагается намерение его администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

О договоре

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН. Москва вскоре ответила зеркально.