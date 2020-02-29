Страны Евросоюза в Совбезе ООН призвали Сирию и Россию способствовать деэскалации в Идлибе

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза в Совете Безопасности ООН призвали Сирию и Россию содействовать снижению напряженности в сирийской провинции Идлиб. Совместное заявление Бельгии, Германии, Франции и Эстонии зачитал в пятницу перед началом экстренной встречи по Идлибу постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен, председательствующий в Совбезе в феврале.

"Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться, - говорится в документе. - Мы категорически осуждаем вчерашние атаки на турецкие войска, размещенные в Идлибе, и выражаем нашу солидарность с Турцией". "Мы требуем прекращения сирийской военной кампании, проводимой при поддержке России, и полностью поддерживаем призыв со стороны генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] к немедленному прекращению огня и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа", - указывается в тексте.

"Мы обращаемся с призывом к сирийскому режиму и России всецело уважать международное гуманитарное право, - отмечается в совместном заявлении европейских стран - членов СБ. - Мы требуем от ООН ускорить и усилить взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами с целью обеспечения немедленного прекращения огня на северо-западе Сирии".