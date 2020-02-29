Американский суд позволил экс-юрисконсульту Белого дома не давать показания в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия позволил бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану не подчиняться повестке, направленной ему главой юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролдом Надлером в апреле прошлого года, и не являться в Конгресс на слушания для дачи показаний по поводу случаев злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном постановлении суда.

Повестка, о которой идет речь, была направлена Макгану через несколько дней после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам его расследования о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания, а законодатели считали его ключевым свидетелем в деле о том, чинил ли Трамп препятствия правосудию. Однако в мае 2019 года Белый дом позволил Макгану проигнорировать требование законодателей.

Апелляционный суд постановил, что демократы не имеют права обязывать Макгана выступать на слушаниях. Он также отменил решение нижестоящей инстанции, федерального суда столичного округа Колумбия, который в конце ноября обязал экс-юрисконсульта дать показания в Конгрессе. Местные обозреватели уже назвали решение суда крупной победой Трампа над демократами.

Итоговый доклад Мюллера был опубликован 18 апреля прошлого года. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось.

Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.