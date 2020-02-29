Reuters: Трамп готов встретиться с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидерами Китая, Великобритании и Франции, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

"США используют эту возможность, чтобы вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений", - заявил агентству представитель американской администрации.

На просьбу ТАСС подтвердить эту информацию в Белом доме пока не ответили.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров России, Великобритании, Китая, США и Франции (постоянные члены СБ ООН) по мировым проблемам. Как сообщил позже глава МИД РФ Сергей Лавров, Китай и Франция уже поддержали эту инициативу. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик информировал, что руководство ООН также приветствовало бы проведение такого саммита.

В 2010 году между Россией и США был подписан Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотели ли бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.