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Распространение коронавируса нового типа
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Reuters: саммит АСЕАН - США в Лас-Вегасе отложили из-за коронавируса

Саммит должен был пройти в марте
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© AP Photo/Ramon Espinosa

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был пройти в марте в Лас-Вегасе (штат Невада), перенесен на неопределенный срок из-за опасений, вызванных распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

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25 февраля госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с журналистами отрицательно ответил на вопрос о том, повлияет ли на планы проведения саммита ситуация с инфекцией. "Мы работаем над подготовкой проведения саммита во вторую неделю марта в Лас-Вегасе", - сказал он.

По информации агентства Reuters, встреча была намечена на 14 марта. Оно отмечает, что информацию его источников Госдепартамент пока не комментирует.

1 ноября 2019 года президент США Дональд Трамп направил лидерам АСЕАН предложение о проведении данного мероприятия. Он не участвовал во встречах по линии ассоциации в 2018 и 2019 годах. На последнем саммите АСЕАН, который прошел в ноябре прошлого года в Бангкоке, американскую делегацию возглавляли помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс. В послании от 1 ноября 2019 года глава государства отметил, что встреча в Лас-Вегасе позволит АСЕАН и США расширить и укрепить взаимное сотрудничество в особо важных сферах.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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