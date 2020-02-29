{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт

Сирия призвала Европу не позволять Турции втянуть себя в новую авантюру

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари указал, что "режим Тайипа Эрдогана не считается с общепризнанными нормами"

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Сирия призывает страны Европы не поддаваться на шантаж Анкары и не позволять Турции втянуть их в авантюру в связи с обострением обстановки в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности в связи с эскалацией в Идлибе.

На эту тему
Беженцы Идлиба: демагогия Запада и игры Эрдогана

"Моя страна решительно отвергает то, что режим [президента Турции Тайипа] Эрдогана использует мирных сирийцев для разжигания войны, использует мирных жителей для того, чтобы поддерживать давление на европейские страны с целью их шантажа, чтобы втянуть НАТО в свои ребяческие авантюры и облегчить вступление Турции в Европейский союз", - сказал сирийский дипломат.

"Мы призываем европейские страны выполнять свои обязательства и соблюдать международные законы, а также придерживаться имеющихся механизмов обеспечения соблюдения прав человека и не позволять втягивать себя в постыдные сделки с режимом, который не считается с общепризнанными нормами в ущерб сирийскому народу", - резюмировал Джаафари.

В Брюсселе в пятницу прошло экстренное заседание Североатлантического совета НАТО на уровне послов, созванное по запросу Турции в связи с ситуацией в Идлибе. Североатлантический альянс готов продолжать оказывать Анкаре свою поддержку, однако не объявил ни о каких новых конкретных мерах помощи Турции.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Пентагон подписал контракт на производство комплексов Javelin для Украины
Их также поставят в Грузию, Литву, Эстонию и ряд других стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС