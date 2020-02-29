Сирия призвала Европу не позволять Турции втянуть себя в новую авантюру

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Сирия призывает страны Европы не поддаваться на шантаж Анкары и не позволять Турции втянуть их в авантюру в связи с обострением обстановки в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности в связи с эскалацией в Идлибе.

"Моя страна решительно отвергает то, что режим [президента Турции Тайипа] Эрдогана использует мирных сирийцев для разжигания войны, использует мирных жителей для того, чтобы поддерживать давление на европейские страны с целью их шантажа, чтобы втянуть НАТО в свои ребяческие авантюры и облегчить вступление Турции в Европейский союз", - сказал сирийский дипломат.

"Мы призываем европейские страны выполнять свои обязательства и соблюдать международные законы, а также придерживаться имеющихся механизмов обеспечения соблюдения прав человека и не позволять втягивать себя в постыдные сделки с режимом, который не считается с общепризнанными нормами в ущерб сирийскому народу", - резюмировал Джаафари.

В Брюсселе в пятницу прошло экстренное заседание Североатлантического совета НАТО на уровне послов, созванное по запросу Турции в связи с ситуацией в Идлибе. Североатлантический альянс готов продолжать оказывать Анкаре свою поддержку, однако не объявил ни о каких новых конкретных мерах помощи Турции.