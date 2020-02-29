СМИ: Ямайка не пустила лайнер из Италии во избежание распространения коронавируса

ГАВАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Ямайки запретили заход в порты острова еще одному крупному круизному лайнеру из-за страха перед распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщает портал RJR News .

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По его данным, на борту итальянского судна Costa Luminous находятся до 3,5 тыс. туристов и 1 тыс. членов экипажа. Куда направился лайнер, пока не объявлено. В среду власти Ямайки не выдали разрешение на высадку пассажиров другому круизному лайнеру - MSC Meraviglia.

Остров также ввел ограничения на въезд приезжающих из Китая, Южной Кореи, Сингапура и Ирана.

В Италии, по данным на вечер пятницы, насчитывается 821 инфицированный, число летальных исходов достигло 21.