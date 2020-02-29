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Сирийско-турецкий конфликт

Госдеп: дипломаты США пытаются установить контакт с коллегами из РФ для обсуждения Сирии

Большинство контактов "увязло в переговорах в Анкаре, которые оказываются безрезультатными", отметили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Американские дипломаты пытаются связаться со своими российскими коллегами, чтобы узнать их позицию в отношении последних событий в Сирии. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму беседы распространило американское внешнеполитическое ведомство.

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Дипломата спросили, проводили ли США какие-либо переговоры с российской стороной о происходящем в сирийской провинции Идлиб и снижении напряженности. "Да. <...> Мы не будем вдаваться в подробности. Мы предупреждали их о том, что случилось в весьма недавнем прошлом. Мы пытаемся связаться с ними, чтобы узнать их позицию. Но большинство наших контактов увязло в переговорах в Анкаре, которые оказываются безрезультатными", - ответил представитель Госдепартамента.

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в провинции, а также договорились о проработке возможности организации встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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