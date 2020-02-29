Politico: Пентагон не согласен с инициативой Госдепартамента разместить Patriot в Турции

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент и Пентагон спорят относительно целесообразности удовлетворения запроса Анкары о временном размещении в Турции на границе с Сирией американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила в пятницу в газета Politico .

Ссылаясь на "четырех лиц, осведомленных о данном деле", она уточнила, что на удовлетворении просьбы властей Турции настаивает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Однако должностные лица Пентагона обеспокоены глобальными последствиями этого шага, который они считают безрассудным", - говорится в статье. Как заявил газете неназванный сотрудник американского внешнеполитического ведомства, представители Министерства обороны США выступают против "глупостей, имеющих подлинные глобальные последствия". "Это была и есть плохая идея", - сказал про запрос Турции и призывы Джеффри один из источников Politico, знакомый с ходом их межведомственного обсуждения в администрации США.

В публикации утверждается, что Джеффри не только высказывается за выполнение просьбы Турции, но и потенциально ставит вопрос о создании с участием США закрытой для полетов зоны над сирийской провинцией Идлиб. Однако старшие офицеры Комитета начальников штабов Вооруженных сил США и представители аппарата министра обороны Марка Эспера отвергают эти предложения, отмечает издание, цитируя представителей как Пентагона, так и Госдепартамента, а также еще двух лиц, находящихся в курсе событий. Представители военных кругов США считают, что такой шаг "создал бы плохой прецедент и не изменил бы расчеты россиян и сирийцев", говорится в статье.

Согласно сведениям западной печати, Турция просит США развернуть две батареи ЗРК Patriot на своей южной границе в связи с обострением ситуации в провинции Идлиб. Насколько известно, официальный запрос об этом Турция передала США на позапрошлой неделе через Джеффри, который в 2008-2010 годах занимал должность посла в Анкаре.

Отвечая в среду на вопросы ТАСС на встрече с иностранными журналистами в Вашингтоне, представитель Европейского командования ВС США подтвердила, что никаких решений относительно запроса Турции пока нет, невзирая на недовольство Анкары. В свою очередь представитель американских властных структур 21 февраля пояснил по просьбе ТАСС, что речь идет исключительно о возможном временном развертывании на турецкой территории американских ЗРК, а не о продаже таких вооружений Анкаре в экстренном порядке.

Ситуация в Идлибе

Очередное обострение ситуации вокруг Идлиба произошло в ночь на пятницу. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 33 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что были поражены более 200 целей.

В Минобороны России журналистам рассказали, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в четверг предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в провинции, а также условились о проработке возможности организации встречи на высшем уровне в ближайшее время.