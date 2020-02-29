{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт

Politico: Пентагон не согласен с инициативой Госдепартамента разместить Patriot в Турции

По данным издания, на удовлетворении просьбы властей Турции настаивает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент и Пентагон спорят относительно целесообразности удовлетворения запроса Анкары о временном размещении в Турции на границе с Сирией американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила в пятницу в газета Politico.

На эту тему
Беженцы Идлиба: демагогия Запада и игры Эрдогана

Ссылаясь на "четырех лиц, осведомленных о данном деле", она уточнила, что на удовлетворении просьбы властей Турции настаивает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Однако должностные лица Пентагона обеспокоены глобальными последствиями этого шага, который они считают безрассудным", - говорится в статье. Как заявил газете неназванный сотрудник американского внешнеполитического ведомства, представители Министерства обороны США выступают против "глупостей, имеющих подлинные глобальные последствия". "Это была и есть плохая идея", - сказал про запрос Турции и призывы Джеффри один из источников Politico, знакомый с ходом их межведомственного обсуждения в администрации США.

В публикации утверждается, что Джеффри не только высказывается за выполнение просьбы Турции, но и потенциально ставит вопрос о создании с участием США закрытой для полетов зоны над сирийской провинцией Идлиб. Однако старшие офицеры Комитета начальников штабов Вооруженных сил США и представители аппарата министра обороны Марка Эспера отвергают эти предложения, отмечает издание, цитируя представителей как Пентагона, так и Госдепартамента, а также еще двух лиц, находящихся в курсе событий. Представители военных кругов США считают, что такой шаг "создал бы плохой прецедент и не изменил бы расчеты россиян и сирийцев", говорится в статье.

Согласно сведениям западной печати, Турция просит США развернуть две батареи ЗРК Patriot на своей южной границе в связи с обострением ситуации в провинции Идлиб. Насколько известно, официальный запрос об этом Турция передала США на позапрошлой неделе через Джеффри, который в 2008-2010 годах занимал должность посла в Анкаре.

Отвечая в среду на вопросы ТАСС на встрече с иностранными журналистами в Вашингтоне, представитель Европейского командования ВС США подтвердила, что никаких решений относительно запроса Турции пока нет, невзирая на недовольство Анкары. В свою очередь представитель американских властных структур 21 февраля пояснил по просьбе ТАСС, что речь идет исключительно о возможном временном развертывании на турецкой территории американских ЗРК, а не о продаже таких вооружений Анкаре в экстренном порядке.

Ситуация в Идлибе

Очередное обострение ситуации вокруг Идлиба произошло в ночь на пятницу. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 33 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что были поражены более 200 целей.

В Минобороны России журналистам рассказали, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в четверг предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в провинции, а также условились о проработке возможности организации встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Теги
СШАСирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Госдеп: контакты США и России пока не привели к выработке двустороннего подхода по Ливии
В Вашингтоне отметили, что начали обмениваться точками зрения с Москвой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС