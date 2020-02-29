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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро объявит о начале внезапных военных учений в ближайшие 24 часа

По словам президента Венесуэлы, их цель - отработка навыков для "защиты стратегических объектов и борьбы с организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом"

ТАСС, 29 февраля. Вооруженные силы Венесуэлы в ближайшие сутки получат приказ начать учения, о дате проведения которых не было объявлено ранее. Об этом сообщил в пятницу президент республики Николас Мадуро.

"В ближайшие 24 часа будет издан указ с перечислением целей. Даже если будет 3 часа ночи, предстоит полная мобилизация армии, ВМС, ВВС, ПВО, национальной гвардии и народного ополчения", - сказал он в ходе мероприятия, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По словам главы государства, цель учений - отработка навыков для "защиты стратегических объектов и борьбы с организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом".

Ранее Мадуро заявил, что в 2020 году Венесуэла будет проводить внезапные военные учения, без предварительного объявления дня начала. По словам президента страны, маневры будут проходить в рамках учений "Боливарианский щит - 2020", первый этап которых состоялся 15-16 февраля.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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