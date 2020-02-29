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Трамп пошутил о возможности занимать пост президента США не более 25 лет

В этом ему окажет содействие Сенат Конгресса, сказал глава Белого дома своим сторонникам

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Дональд Трамп высказался в пятницу в шутливой форме о возможности занимать должность президента США на протяжении 25 лет, в чем ему окажет содействие контролируемый республиканцами Сенат Конгресса. Глава государства выступает перед сторонниками в штате Южная Каролина. Трансляцию ведут американские новостные телекомпании.

Когда толпа сторонников начала скандировать призыв к Трампу остаться на нынешнем посту еще на 10 лет, он пошутил: "Давайте сделаем это, давайте ограничим срок [пребывания в должности президента США] 25 годами. Не более 25 лет". "Хорошо? - обратился глава Белого дома к присутствующим на его выступлении сенаторам-республиканцам. - Они примут [соответствующие поправки к конституции] в Сенате".

Американский президент избирается на четырехлетний срок. Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции страны, одно и то же лицо может возглавлять государство не более двух раз (подряд или с перерывом). Первоначально основной закон не ограничивал количество сроков. Однако большинство политиков, соблюдая неписаное правило, установленное первым президентом США Джорджем Вашингтоном (1789-1797), не баллотировалось на третий срок. Исключением стали Улисс Грант (1869-1877), Теодор Рузвельт (1901-1909) и Франклин Рузвельт (1933-1945). Попытки Гранта и Теодора Рузвельта оказались неудачными. Франклин Рузвельт был избран на третий срок (1940), а затем и на четвертый (1944) и пробыл в должности более 12 лет.

Единственным политиком, занимавшим высший пост два срока с перерывом и в связи с этим получившим двойную нумерацию в списке президентов США, стал Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885-1889 и 1893-1897 годах).

Теги
СШАТрамп, ДональдРузвельт, Франклин
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