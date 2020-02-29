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Распространение коронавируса нового типа

Мадуро предположил, что новый коронавирус был создан как оружие против Китая

Президент Венесуэлы констатировал, что цивилизация еще не сталкивалась с подобным заболеванием

ТАСС, 29 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что новый коронавирус мог быть создан как биологическое оружие против Китая. Об этом сообщил в пятницу МИД южноамериканской республики.

"В мире были проведены анализы, которые показывают, что коронавирус может быть штаммом, созданным для биологической войны против Китая. Уже многое указывает на это, и надо заявить об этом, бить в набат, чтобы не допустить использования коронавируса в качестве оружия против Китая и народов мира", - приводит внешнеполитическое ведомство слова Мадуро.

С точки зрения венесуэльского лидера, цивилизация еще не сталкивалась с подобным заболеванием.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тыс.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаКитайРаспространение коронавируса нового типа
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