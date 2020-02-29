Мадуро предположил, что новый коронавирус был создан как оружие против Китая

ТАСС, 29 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что новый коронавирус мог быть создан как биологическое оружие против Китая. Об этом сообщил в пятницу МИД южноамериканской республики.

"В мире были проведены анализы, которые показывают, что коронавирус может быть штаммом, созданным для биологической войны против Китая. Уже многое указывает на это, и надо заявить об этом, бить в набат, чтобы не допустить использования коронавируса в качестве оружия против Китая и народов мира", - приводит внешнеполитическое ведомство слова Мадуро.

С точки зрения венесуэльского лидера, цивилизация еще не сталкивалась с подобным заболеванием.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тыс.