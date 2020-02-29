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Сирийско-турецкий конфликт

Постпред США при ООН призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты в Сирии"

Келли Крафт также призвала сирийские вооруженные силы отвести войска к линиям, установленным соглашением 2018 года
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт JASON SZENES/EPA-EFE
Описание
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт
© JASON SZENES/EPA-EFE

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт в пятницу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе обратилась к России с призывом прекратить оказывать поддержку сирийскому правительству.

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"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно посадить свои военные самолеты, - сказала она. - И мы призываем сирийские вооруженные силы, а также поддерживающих их российские силы отвести войска к линиям, установленным соглашением 2018 года".

В ходе той же встречи постпреды России и Китая заявили о необходимости продолжения борьбы с террористами на всей территории Сирии. Глава российской дипмиссии Василий Небензя напомнил, что суть сочинского меморандума 2018 года сводилась именно к тому, чтобы отмежевать оппозицию от террористов и создать свободную от джихадистов демилитаризованную зону.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Теги
СШАСирияРоссияКрафт, КеллиСирийско-турецкий конфликт
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