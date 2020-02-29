Президент Гвинеи перенес на две недели дату проведения референдума и всеобщих выборов

ПРЕТОРИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Гвинейской Республики Альфа Конде своим решением перенес на две недели срок проведения конституционного референдума и парламентских выборов, которые должны были состояться 1 марта текущего года. Об этом сообщило в субботу агентство AFP.

"Решено дать небольшую отсрочку для подготовки голосования, - заявил, выступая по национальному телевидению 28 февраля, глава государства. - Это не шаг назад, народ Гвинеи сможет свободно сделать свой выбор на референдуме и избрать своих представителей в парламент".

Альфа Конде подчеркнул, что новая дата для референдума и всеобщих выборов будет установлена Конституционным судом по предложению избирательной комиссии, но в указанном двухнедельном временном промежутке.

Агентство отмечает, что нынешнее решение президента Гвинеи принято в связи с докладом Международной организации франкофонии (МОФ), которая указала на недостатки в подготовке списков избирателей. МОФ объединяет франкоязычные страны мира и насчитывает 58 членов.

Идею проведения референдума 81-летний Альфа Конде высказал в сентябре 2019 года, что привело к возникновению движения протеста, который возглавил Национальный фронт защиты конституции. Он объединяет основные оппозиционные правительству силы и профсоюзы. С тех пор в крупнейших городах Гвинеи они проводят акции протеста, в ходе которых погибли до двух десятков человек.

Оппозиция считает, что новая конституция может открыть перед Конде возможность переизбрания на третий срок. Действующий основной закон ограничивает право нахождения отдельного политика на посту президента двумя сроками. В выносимом на референдум конституционном проекте данная норма сохранена. Однако оппозиционные лидеры подозревают, что в случае принятия новой конституции предыдущие два срока Конде не будут учитываться, и он примет участие в президентских выборах, которые должны состояться в конце 2020 года.