Битва за Идлиб. Мотивы Эрдогана, мечты Запада и задача для России

Несмотря на все заявления, Турция не объявила войну Сирии, не попыталась вступить в прямую конфронтацию с РФ, а США и НАТО в настоящий момент не готовы к военному вмешательству

Тяжелые потери Турции в ходе вторжения в сирийскую провинцию Идлиб стали шоком для турецкого общества. Партнеры Турции в НАТО, к которым Анкара обратилась за поддержкой после гибели в ночь на 28 февраля сразу 33 своих военных, оказались не готовы к такому развитию событий. Из Анкары в течение последних суток доносится какофония официальных заявлений и частных мнений политиков и экспертов - от крайне воинственных до почти примирительных. От "за нашу историю мы уже 16 раз воевали с Россией и можем повторить" до "давайте вернемся к перемирию в Сирии на условиях сочинских договоренностей". В таком случае те, кто апеллируют к урокам истории, должны из них же почерпнуть информацию, к чему те 16 раз привели, а что касается перемирия в Сирии, то оно было сорвано в результате агрессивных действий поддерживаемых Турцией бандформирований исламистов, в руках которых пока остается половина Идлиба. Прежних условий теперь явно не будет. Война и мир Несмотря на все заявления, Турция не объявила войну Сирии и не попыталась вступить в прямую конфронтацию с Россией. Она не прервала консультации с РФ по Идлибу и усердно добивается контактов на высшем уровне для урегулирования конфликта. Ни США, ни НАТО в настоящий момент не готовы к военному вмешательству в дела Сирии. Идея введения бесполетной зоны над Идлибом - не более чем фантазия. Воплотить ее в реальность сейчас физически способна только Россия. Еще есть ряд вопросов, которые требуют ответов. Чего добивается Эрдоган? Каких действий можно ожидать от ЕС и НАТО в ближайшей перспективе? Какой должна быть оптимальная стратегия действий России для разрешения этого кризиса? Демократия переворотов Из наблюдений за хаотичными действиями Анкары, складывается устойчивое впечатление, что власти Турции не знают, что предпринять, и лихорадочно ищут выход из создавшегося положения. Для главы государства, попытавшегося провести маленькую победоносную войну на чужой территории, а взамен получившего угрозу крупного конфликта и многочисленные жертвы среди своих военных, это крайне тяжелый политический удар. Он вдвойне серьезен для лидера Турции, где армия исторически является самостоятельной политической силой, а военные перевороты - сравнительно частый способ смены власти: с 1960 года в этой стране были совершены четыре удачные попытки переворота, а пятая, предпринятая в 2016 году, завершилась провалом.

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Обращение Анкары за помощью к Североатлантическому альянсу тоже не принесло успокоения. После консультаций со всеми членами НАТО в пятницу в Брюсселе генеральный секретарь Йенс Столтенберг выразил от имени альянса глубокие соболезнования Турции, пообещал оказывать ей политическое и практическое содействие и в очередной раз призвал Сирию и Россию прекратить наступление в Идлибе, мотивируя это ужасающей гуманитарной ситуацией и страданиями мирного населения. Увы, на пресс-конференции Столтенберга, которая длилась 11 с половиной минут, российским журналистам не позволили задать ни одного вопроса. А очень хотелось спросить, что думали о страданиях мирного населения лидеры стран НАТО, когда подстрекали сирийский мятеж официальными заявлениями в духе "мясник Асад должен уйти", обучали, снабжали и финансировали боевиков для ведения гражданской войны, поддерживали провокации и инсценировки применения химического оружия, в которых обвиняли Дамаск. Военные потери Анкара поддерживает в Идлибе ряд террористических группировок, поставляет им вооружение и помогает в осуществлении вылазок против сирийских войск. В связи с этим турецкие военные с начала месяца оказывались мишенью ударов Дамаска. Если в первые недели активизации боевых действий в Идлибе число погибших военнослужащих ВС Турции в ходе каждого инцидента составляло по несколько человек, то 27 февраля Турция пережила самый смертоносный день за всю историю своего участия в сирийском конфликте. Согласно последним данным, не менее 33 турецких военных погибли, свыше 30 получили ранения. В условиях современного локального военного конфликта это очень серьезные потери, особенно когда речь идет не о боевиках, а о кадровых военных сил спецназначения. Выходившие в ночь на 28 февраля новостные сюжеты всерьез потрясли Турцию и накалили обстановку в стране до такой степени, что уже казалось неизбежным объявление войны Анкарой Дамаску. Однако, несмотря на крайне агрессивный настрой турецких политологов и экспертов, которые в ту ночь комментировали произошедшее в эфирах провластных каналов, президент Турции Тайип Эрдоган, по всей видимости, принял решение не нагнетать обстановку и не идти на эскалацию отношений с Россией. Утром 28 февраля у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Примечательно, что об этом факте сообщила лишь Москва, а администрация Эрдогана так и не распространила итоговое коммюнике. Кроме того, президент Турции, который обычно никогда не скупится на слова, так и не отреагировал публично на гибель столь большого числа своих военных. Что Турция делает в Идлибе? Это как раз тот вопрос, который ранее обычно никогда не возникал в Турции, и именно его на протяжении нескольких последних недель корреспондент ТАСС в Анкаре стал слышать практически каждый день повсюду, где бы ни находился. Турецкое общество разделено: часть населения искренне верит заявлениям властей о том, что законный президент Сирии Башар Асад является "убийцей", в связи с чем Анкара просто не может "закрывать глаза на происходящее в Идлибе". Но совершенно точно можно сказать, что все большее число представителей разных слоев населения задается вопросом, какие цели может преследовать Турция, находясь на территории чужого государства.

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