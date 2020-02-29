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Сирийско-турецкий конфликт
Обновлено 

Турция попросила Россию оставить ее "один на один" с режимом Башара Асада

Турецкий лидер Тайип Эрдоган при разговоре с президентом России Владимиром Путиным также поинтересовался целями Москвы в арабской республике
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Presidential Press Service via AP, Pool
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Presidential Press Service via AP, Pool

АНКАРА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.

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"Вчера (28 февраля  - прим. ТАСС) я спросил у Путина, какие у вас цели там [в Сирии]? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом [президента Сирии Башара Асада]", - утверждает президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле.

Теги
СирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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