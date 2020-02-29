Талибы призвали воздерживаться от атак на американские силы в преддверии соглашения с США

ТЕГЕРАН, 29 февраля. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало своих сторонников воздержаться от нападений на американских военных в преддверии подписания договора с США. Об этом сообщил в субботу официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Сегодня всем бойцам [движения] "Талибан" дано распоряжение отказаться от любых атак [по войскам США]", - приводит его слова агентство Reuters. По словам Муджахида, это делается "ради счастливого будущего нации".

Он добавил, что "движение "Талибан" надеется на приверженность американцев своим обещаниям".

21 февраля о предстоящем подписании соглашения с "Талибаном" объявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. Отмечалось, что вскоре после этого состоятся внутриафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться постоянного прекращения огня на территории Афганистана.

Афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении правительством и талибами соглашения о режиме снижения уровня насилия, который должен вступить в силу в полночь с пятницы на субботу (22:30 пятницы мск). В свою очередь агентство Рейтер информировало о том, что действие режима продлится семь дней.

В четверг радикальное движение "Талибан" заявило, что вскоре достигнет окончательных договоренностей с властями США о снижении уровня насилия в Афганистане. В перспективе это должно позволить вывести из страны все иностранные войска. Президент США Дональд Трамп 13 февраля сообщил, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Он добавил, что Соединенные Штаты "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана.