США отложили визит канцлера Австрии в Вашингтон из-за коронавируса

ВЕНА, 29 февраля. /ТАСС/. США перенесли на неопределенный срок визит канцлера Австрии Себастьяна Курца в Вашингтон из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в субботу Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство австрийского федерального канцлера.

Визит канцлера Австрии в США был запланирован с 1 по 4 марта. Курц должен был во вторник встретиться с президентом США Дональдом Трампом для переговоров.

В Австрии в настоящее время зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом. Впервые вирус был выявлен в Инсбруке (федеральная земля Тироль) у двоих граждан Италии. Четыре случая заражения произошло в Вене, один в Штирии, два в Нижней Австрии.