СМИ: около 7 тыс. мигрантов пытаются пересечь турецко-греческую сухопутную границу

АФИНЫ, 29 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. мигрантов собрались в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Кастаниес" (область Эврос) на турецкой стороне границы с Грецией и предпринимают попытки проникнуть на территорию соседней страны по заблокированному греческими военными мосту и через проходящую вдоль сухопутной границы реку Эврос. Об этом сообщила в субботу газета "Неа тис Фракис".

По данным издания, мигранты забрасывают неизвестными химикатами греческих полицейских, а те в ответ время от времени применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы отогнать толпу. При этом, по сообщению греческой радиостанции ERT, турецкие полицейские временами производят выстрелы в воздух, чтобы подтолкнуть толпу к переходу границы.

Жители населенного пункта Кастаниес считают недостаточным число греческих сил правопорядка, сосредоточенных в этом районе греко-турецкой границы, и призывают власти увеличить численность военных и полицейских сил, а также специальной техники, чтобы полностью исключить возможность мигрантов прорваться через границу.

О мерах правительства Греции

В связи с решением Турции не препятствовать намерениям мигрантов переходить границу греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис отменил свои запланированные на эти выходные визиты на острова Лесбос, Хиос и Самос и провел в субботу правительственное совещание для обсуждения мер по пресечению потока нелегальных мигрантов и беженцев в Грецию.

"Правительство намерено сделать все возможное для защиты наших границ", - заявил после совещания журналистам представитель правительства Стелиос Пецас. "Греция столкнулась вчера (в пятницу - прим. ТАСС) с организованной, массированной, незаконной попыткой перехода ее границы и противостояла этому, защищая собственные границы и границы Европы. Были предотвращены более 4 тыс. незаконных переходов. 66 человек, которые пересекли границу, были задержаны, находятся под охраной, и они не имеют никакого отношения к [сирийскому] Идлибу", - пояснил Пецас.

По его словам, премьер-министр и правительство выражают благодарность сотрудникам греческой полиции и Вооруженным силам, которые действуют в данном регионе в тяжелых условиях. "Мы укрепляем наши силы на суше и на море. Полиция и армия перебрасываются в [область] Эврос. Силы береговой охраны на островах укрепляются, и с сегодняшнего дня там действуют 52 корабля береговой охраны и ВМС", - заявил Пецас.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 33 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой в пятницу заявил, что недавние события в Идлибе еще больше усилили существующее миграционное давление на республику. Кроме того, по его словам, некоторые мигранты, находящиеся в Турции, начали двигаться к западным границам страны.