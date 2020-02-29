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США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев

В совместной декларации Вашингтона и Кабула отмечается, что "все вооруженные силы будут выведены со своих баз при условии выполнения движением "Талибан" договоренностей в рамках соглашения с США"

ТЕГЕРАН, 29 февраля. /ТАСС/. США и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев. Об этом говорится в совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане, опубликованной в субботу.

"США и их союзники, а также члены коалиции завершат вывод войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев", - приводит текст заявления телеканал TOLO News. Также отмечается, что "все вооруженные силы будут выведены со своих баз при условии выполнения движением "Талибан" (запрещено в РФ) договоренностей в рамках соглашения с США".

Согласно декларации, "США сократят численность американских военных в Афганистане до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней". Сейчас в стране находятся около 12-13 тыс. американских военнослужащих.

Кроме того, "Вашингтон подтверждает обязательства по поиску финансирования на ежегодной основе для обучения, консультирования и обеспечения экипировкой афганских сил безопасности". "США будут воздерживаться от применения силы, угрожающей территориальной целостности страны или независимости государства, а также вмешательства во внутренние дела Афганистана", - говорится в заявлении.

США и талибы запланировали на субботу в столице Катара подписание соглашение о выводе войск из Афганистана и начале мирного процесса в стране. За подписанием соглашения будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. От российской стороны на церемонии подписания будет присутствовать спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Теги
АфганистанСША
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