США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев

ТЕГЕРАН, 29 февраля. /ТАСС/. США и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев. Об этом говорится в совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане, опубликованной в субботу.

"США и их союзники, а также члены коалиции завершат вывод войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев", - приводит текст заявления телеканал TOLO News. Также отмечается, что "все вооруженные силы будут выведены со своих баз при условии выполнения движением "Талибан" (запрещено в РФ) договоренностей в рамках соглашения с США".

Согласно декларации, "США сократят численность американских военных в Афганистане до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней". Сейчас в стране находятся около 12-13 тыс. американских военнослужащих.

Кроме того, "Вашингтон подтверждает обязательства по поиску финансирования на ежегодной основе для обучения, консультирования и обеспечения экипировкой афганских сил безопасности". "США будут воздерживаться от применения силы, угрожающей территориальной целостности страны или независимости государства, а также вмешательства во внутренние дела Афганистана", - говорится в заявлении.

США и талибы запланировали на субботу в столице Катара подписание соглашение о выводе войск из Афганистана и начале мирного процесса в стране. За подписанием соглашения будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. От российской стороны на церемонии подписания будет присутствовать спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.