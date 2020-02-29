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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: турецкие БПЛА атаковали штаб сирийской армии в Ээ-Зербе к югу от Алеппо

Сообщается, что среди сирийских военных и бойцов формирований шиитской партии "Хезболлах" есть погибшие и раненые

БЕЙРУТ, 29 февраля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецких ВВС нанесли удары по штабу сирийских войск в районе Эз-Зерба к югу от города Алеппо. Как сообщил в субботу вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al Mayadeen, в результате ракетной атаки среди сирийских военных и бойцов формирований шиитской партии "Хезболлах" есть погибшие и раненые. Их численность не приводится.

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Как указывает телеканал, вслед за налетом БПЛА турецкая артиллерия открыла огонь по позициям правительственных сил, а формирования сирийской вооруженной оппозиции начали атаку на город Эз-Зерба, который находится у шоссе Алеппо - Хама.

Основная транспортная артерия Сирии дорога М-5, связывающая находившийся в блокаде Алеппо с городами Хамой, Хомсом и Дамаском, была полностью очищена от террористов 12 февраля. Министр транспорта республики Али Хамуд объявил 22 февраля об открытии автострады для грузового и пассажирского транспорта.

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и бригады вооруженной оппозиции, которым оказывали огневую поддержку турецкие военные, начали 26 февраля контрнаступление на востоке провинции Идлиб с целью вернуть утраченные ими в январе и феврале форпосты. Боевикам удалось перекрыть в четверг автостраду Дамаск - Алеппо к северу от города Саракиб.

28 февраля командование ВС Сирии заявило, что подразделения сирийской армии отразили контратаки бандформирований и турецких войск в окрестностях Саракиба. При этом командование опровергло утверждения Анкары о том, что сирийские войска понесли большие потери.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в пятницу, что ВВС и артиллерия Турции поразили более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. По его словам, было нейтрализовано 309 сирийских военнослужащих, уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин, 23 единицы артиллерийского вооружения и два комплекса ПВО. По словам Акара, решение о массированных ударах по сирийским силам было принято после того, как в Идлибе погибли в четверг свыше 30 турецких военных, участвовавших в наступлении вооруженной оппозиции.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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