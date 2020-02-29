В Турции подтвердили, что встреча Эрдогана и Путина состоится 5 или 6 марта

ДОХА, 29 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Этот вопрос [о ситуации в Идлибе] может быть решен только на встрече президентов Путина и Эрдогана. Мы сейчас над этим работаем. Встреча состоится в начале марта, 5 или 6 марта", - сказал он.

Лидеры России и Турции провели в пятницу телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны условились "активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

Как уточнил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе телефонного разговора обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне, отметив, что "в настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта".