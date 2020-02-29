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США и "Талибан" подписали мирное соглашение

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулла Гани Барадар REUTERS/Ibraheem al Omari
Описание
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулла Гани Барадар
© REUTERS/Ibraheem al Omari

ДОХА, 29 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами. Церемония подписания проходит в субботу в Дохе, передает корреспондент ТАСС.

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После подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"Талибы признали невозможность военной победы. Мы будем внимательно отслеживать выполнение "Талибаном" своих обязательств, - отметил Помпео. - С помощью этого мы сможем гарантировать, что Афганистан больше никогда не будет базой для международных террористов. Переговорный процесс в Дохе показал, что мы можем вместе предпринимать эти меры".

По словам госсекретаря, за последние семь дней уровень насилия был самым низким за четыре года. "Но мы только в начале. Для мира требуется серьезная работа и усилия со всех сторон - США, коалиции, "Талибана", правительства Афганистана и других афганских лидеров, самих афганцев, - чтобы добиваться всеобъемлющего мира", - добавил Помпео.

"Какие шаги "Талибана" сделают сделку успешной? В первую очередь, сдержите свои обещания, разорвите связи с "Аль-Каидой" и другими террористами, - сказал он. - Поддержите борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)".

Теги
АфганистанСШАКатарПомпео, Майкл (Майк)
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