Боррель назвал соглашение США и "Талибана" первым шагом на пути к мирному процессу

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Подписанное в субботу США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) соглашение является важным первым шагом на пути к мирному процессу. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Евросоюз рассматривает сегодняшнее заключение афгано-американского совместного заявления о мире и урегулировании как важные первые шаги на пути к всеобъемлющему мирному процессу, в основе которого лежат внутриафганские переговоры", - отметил он.

По его словам, "нельзя упускать нынешнюю возможность двигаться к миру". "Евросоюз ожидает, что эти переговоры, проводимые самими афганцами и под их руководством, начнутся без промедления и будут направлены на достижение прочного мира, который мог бы создать условия безопасности и стабильности для всех афганцев", - подчеркнул Боррель.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами. Церемония подписания проходит в субботу в Дохе.