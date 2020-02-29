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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: Греция потребовала срочного заседания глав МИД ЕС для обсуждения миграции

Ранее сообщалось, что более 7 тыс. мигрантов собрались в районе контрольно-пропускного пункта "Кастаниес" и предпринимают попытки проникнуть на территорию Греции

АФИНЫ, 29 февраля. /ТАСС/. Греческий МИД потребовал срочного созыва Совета ЕС по иностранным делам из-за решения Турции открыть свои границы и не препятствовать попыткам мигрантов и беженцев нелегально попасть в Грецию. Об этом сообщило в субботу Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас позвонил находящемуся в Хартуме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Агентство со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Дендиас проинформировал Борреля о последних событиях, касающихся вопроса миграции, и потребовал проведения экстренного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

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Источники в МИД также сообщили, что до этого Дендиас провел телефонные разговоры по тому же вопросу со своими коллегами из Австрии, Болгарии, Северной Македонии, а в пятницу вечером - с министром иностранных дел Турции. В пятницу Дендиас также встретился с послом США в Греции Джеффри Пайеттом, с которым обсудил данный вопрос, отметило агентство.

Как сообщила в субботу региональная газета "Неа тис Фракис", более 7 тыс. мигрантов собрались в районе контрольно-пропускного пункта "Кастаниес" (область Эврос) на турецкой стороне границы с Грецией и предпринимают попытки проникнуть на территорию соседней страны по заблокированному греческими военными мосту и через проходящую вдоль сухопутной границы реку Эврос. По данным издания, мигранты забрасывают неизвестными химикатами греческих полицейских, а те в ответ время от времени применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы отогнать толпу. При этом, по сообщению греческой радиостанции ЭРТ, турецкие полицейские временами производят выстрелы в воздух, чтобы подтолкнуть толпу к переходу границы.

О мерах правительства Греции

В связи с решением Турции не препятствовать намерениям мигрантов переходить границу греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис отменил свои запланированные на эти выходные визиты на острова Лесбос, Хиос и Самос и провел в субботу правительственное совещание для обсуждения мер по пресечению потока нелегальных мигрантов и беженцев в Грецию.

"Правительство намерено сделать все возможное для защиты наших границ", - заявил после совещания журналистам представитель правительства Стелиос Пецас. "Греция столкнулась вчера (в пятницу - прим. ТАСС) с организованной, массированной, незаконной попыткой перехода ее границы и противостояла этому, защищая собственные границы и границы Европы. Были предотвращены более 4 тыс. незаконных переходов. 66 человек, которые пересекли границу, были задержаны, находятся под охраной, и они не имеют никакого отношения к [сирийскому] Идлибу", - пояснил Пецас.

По его словам, премьер-министр и правительство выражают благодарность сотрудникам греческой полиции и Вооруженным силам, которые действуют в данном регионе в тяжелых условиях. "Мы укрепляем наши силы на суше и на море. Полиция и армия перебрасываются в [область] Эврос. Силы береговой охраны на островах укрепляются, и с сегодняшнего дня там действуют 52 корабля береговой охраны и ВМС", - заявил Пецас.

Теги
ТурцияГрецияСирийско-турецкий конфликт
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