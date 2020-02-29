В Тегеране назвали санкции США одной из причин распространения коронавируса в Иране

ТАСС, 29 февраля. Проводимая президентом США Дональдом Трампом санкционная политика является одной из причин активного распространения нового коронавируса на территории Ирана. Такое мнение выразил в субботу Хесамеддин Ашена, советник президента исламской республики Хасана Роухани.

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"Экономические санкции Дональда Трампа при соучастии Европы лишили систему здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус. Политика Трампа частично является причиной распространения вируса и смертей, которые произошли в процессе", - написал Ашена в своем Twitter.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 593 случая заболевания, умерли 43 человека. 28 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с распространением инфекции. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал это предложение смешным.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Санкции означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами санкционного списка.