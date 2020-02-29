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Распространение коронавируса нового типа

В Тегеране назвали санкции США одной из причин распространения коронавируса в Иране

Советник президента исламской республики Хесамеддин Ашена заявил, что санкции лишили систему здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус

ТАСС, 29 февраля. Проводимая президентом США Дональдом Трампом санкционная политика является одной из причин активного распространения нового коронавируса на территории Ирана. Такое мнение выразил в субботу Хесамеддин Ашена, советник президента исламской республики Хасана Роухани.

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"Экономические санкции Дональда Трампа при соучастии Европы лишили систему здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус. Политика Трампа частично является причиной распространения вируса и смертей, которые произошли в процессе", - написал Ашена в своем Twitter.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 593 случая заболевания, умерли 43 человека. 28 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с распространением инфекции. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал это предложение смешным.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Санкции означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами санкционного списка.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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