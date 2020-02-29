Эрдоган в беседе с Роухани подтвердил поддержку политического решения кризиса в Сирии

ТЕГЕРАН, 29 февраля. /ТАСС/. Политический процесс является единственно возможным решением кризиса в Сирии. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

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"Эрдоган назвал политический диалог единственным способом решения проблем в Сирии", - сообщила пресс-служба президента Ирана. По ее данным, турецкий лидер отметил, что "переговоры [в рамках астанинского процесса] достигли хороших результатов и они должны продолжаться ради достижения стабильного мира [в Сирии]".