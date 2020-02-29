В Белом доме заявили, что США продолжат контртеррористические операции в Афганистане

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Американские специальные подразделения будут оставаться в Афганистане во время вывода войск для проведения контртеррористических операций. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома после подписания в субботу в Дохе соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"В ходе переговоров США добились от "Талибана" обязательств разорвать связи с международными террористами. Мы будем это внимательно отслеживать, основываясь на своих критериях и безопасности наших сотрудников [в Афганистане], - отмечается в тексте. - В то время как мы начнем сокращать число военнослужащих, мы сохраним контртеррористические силы для дальнейшей ликвидации террористов, угрожающих США".

"Вывод войск из Афганистана будет зависеть от того, насколько полно "Талибан" будет выполнять свои обязательства", - отметили в пресс-службе.

В соответствии с подписанным спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через 4,5 месяца с момента подписания документа должна быть уменьшена численность контингента США в Афганистане до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. Затем, при выполнении талибами своих обязательств США, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие 9,5 месяца.