Представитель талибов назвал условие возможного переноса межафганских переговоров

ДОХА /Катар/, 29 февраля. /ТАСС/. Запуск межафганских переговоров может быть перенесен с 10 марта на более позднюю дату, если стороны не успеют освободить заключенных в соответствии с мирным соглашением между США и талибами. Об этом заявил ТАСС в субботу официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"Они [переговоры] могут начаться [10 марта], но есть одно условие, что к этому моменту должны быть освобождены 5 тыс. заключенных (представителей движения - прим. ТАСС), а также мы должны освободить 1 тыс. заключенных со стороны Кабула. Это меры укрепления доверия", - сказал он.

"Когда этот процесс завершится, мы начнем межафганский диалог. Но если он затянется, то дата может быть перенесена с 10 марта [на более поздний срок]", - указал Шахин.