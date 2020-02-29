{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Представитель талибов назвал условие возможного переноса межафганских переговоров

Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что межафганские переговоры могут перенести с 10 марта на более позднюю дату, если стороны не успеют освободить заключенных в соответствии с мирным соглашением

ДОХА /Катар/, 29 февраля. /ТАСС/. Запуск межафганских переговоров может быть перенесен с 10 марта на более позднюю дату, если стороны не успеют освободить заключенных в соответствии с мирным соглашением между США и талибами. Об этом заявил ТАСС в субботу официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"Они [переговоры] могут начаться [10 марта], но есть одно условие, что к этому моменту должны быть освобождены 5 тыс. заключенных (представителей движения - прим. ТАСС), а также мы должны освободить 1 тыс. заключенных со стороны Кабула. Это меры укрепления доверия", - сказал он.

"Когда этот процесс завершится, мы начнем межафганский диалог. Но если он затянется, то дата может быть перенесена с 10 марта [на более поздний срок]", - указал Шахин.

Теги
АфганистанСША
Реклама на ТАСС
Глава Пентагона заявил, что США аннулируют соглашение с талибами, если те его нарушат
Марк Эспер подчеркнул, что Вашингтон будет "внимательно следить за действиями талибов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС