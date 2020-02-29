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Кризис на Украине

В ЛНР призвали Киев выполнять "Минск" и только после этого рассуждать о компромиссах

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов рассмотреть компромиссный вариант с республиками Донбасса в вопросе совместного патрулирования на время проведения выборов в регионе

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего назвал парадоксальными рассуждения руководителя украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко о готовности искать компромисс в вопросе совместного патрулирования в Донбассе.

"Парадоксально звучат рассуждения господина Пристайко по поводу готовности к компромиссу по вопросу совместного патрулирования в Донбассе на этапе подготовки и проведения выборов", - цитирует Дейнего агентство Луганскинформцентр.

Он напомнил, что для начала Киеву необходимо выполнить пункты минских соглашений. "Прежде, чем строить планы по обеспечению безопасности выборов, надо бы выполнить предусловия их подготовки: сформировать полноценный особый статус Донбасса в украинском законодательном поле, по согласованию с представителями Донбасса в Контактной группе внести изменения в конституцию и закрепить его постоянный характер, принять новые законодательные и подзаконные акты для реализации особого статуса и отменить или изменить те, которые ему противоречат", - отметил глава МИД ЛНР.

Только после этого, по мнению Дейнего, можно будет приступить к обсуждению вопроса организации выборов. "Потом можно и перейти к обсуждению компромиссов по вопросам организации и проведения выборов. Но, опять-таки, оставаясь в рамках закрепленных минскими соглашениями обязательств", - добавил он.

В пятницу в эфире украинского телевидения Пристайко заявил, что Киев готов рассмотреть компромиссный вариант с республиками Донбасса в вопросе совместного патрулирования на время проведения выборов в регионе. По его мнению, к патрулированию можно привлечь "представителей местных общин".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПристайко, Вадим Владимирович
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